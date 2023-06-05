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Trakya'da yağışlı gün sayısının çokluğu bazı ekili buğdayda "pas"a neden oluyor

05.06.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, yüksek nem ve yüksek hava sıcaklığına bağlı olarak buğdaylarda görülen pas hastalığına karşı üreticilerin tarlalarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Kaya, gazetecilere son dönemde Edirne'de yağışlı havaların etkili olduğunu bunun da nemli bir havayı meydana getirdiğini söyledi.

Sıcak ve nemli havanın buğdayda pas hastalığına neden olduğunu hatırlatan Kaya, "Kurak dönemin ardından yağışlar, buğdaylara çok iyi geldi ancak havanın nemlenmesi, pas ve bazı mantar hastalıklarının görülmesine neden oluyor. Üreticiler bu konuya dikkat etmeli." dedi.

Kaya, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda özellikle bayrak yaprağının hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla ilaçlamanın önemli olduğunu vurguladı.

Erken ekim yapılan çeşitlerde hastalığın daha sık görülebildiğinin altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz gerek pas hastalığı olsun gerek diğer hastalıklar olsun ilaçlama çalışmalarını yapmıştı. Atılan ilaçların belli bir koruyuculuk süresi var, 20-25 gün civarında bir koruma süresi bulunuyor.

Yağmurların devam etmesi ve sıcak havayla birlikte nemin artması pas ve mantar hastalıklarının yeniden görülmesine neden olabiliyor. Üreticiler tarlalarını kontrol etmeli, hava koşullarını da takip ederek tarlaların durumuna göre ilaçlama yapmalı."

Edirne Ziraat Odası saha ekipleri de üreticilerle bir araya gelerek pas hastalığına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

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hava sicakligi ilaçlama

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