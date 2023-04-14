Trakya'daki camilerde ramazanın son cuma namazı kılındı

Cuma hutbesinde pazartesiyi salıya bağlayan gecede Kadir Gecesi'nin idrak edileceği anımsatılarak faziletleri anlatıldı.

Ayrıca fıtır sadakası ibadetinin de bayrama erişmenin şükrü niteliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan hutbede, fitre olarak da bilinen bu dayanışma ve paylaşma bilincinin topluma yayılmasında önemli olduğunun altı çizildi.

Tekirdağ'da ramazan ayının son cuma namazı için vatandaşlar başta tarihi Rüstempaşa Cami'si olmak üzere tüm camileri doldurdu.

Cuma vakti saf tutan vatandaşlardan bazıları cami içerisinde yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı.

Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının son cuma namazını kıldı ve dua etti.

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere pek çok camide ramazanın son cuma namazı eda edildi.

