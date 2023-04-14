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Trakya'daki camilerde ramazanın son cuma namazı kılındı

14.04.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da başta Selimiye Camisi olmak üzere camilerde on bir ayın sultanı ramazan ayının son cuma namazı kılındı.

Trakya'daki camilerde ramazanın son cuma namazı kılındı

Cuma hutbesinde pazartesiyi salıya bağlayan gecede Kadir Gecesi'nin idrak edileceği anımsatılarak faziletleri anlatıldı.

Ayrıca fıtır sadakası ibadetinin de bayrama erişmenin şükrü niteliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan hutbede, fitre olarak da bilinen bu dayanışma ve paylaşma bilincinin topluma yayılmasında önemli olduğunun altı çizildi.

Tekirdağ'da ramazan ayının son cuma namazı için vatandaşlar başta tarihi Rüstempaşa Cami'si olmak üzere tüm camileri doldurdu.

Cuma vakti saf tutan vatandaşlardan bazıları cami içerisinde yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı.

Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının son cuma namazını kıldı ve dua etti.

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere pek çok camide ramazanın son cuma namazı eda edildi.

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Cuma namazı Tekirdağ Trakya

Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Nisan Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:26
Öğle
13:15
İkindi
16:57
Akşam
19:54
Yatsı
21:19

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Cuma

Öztürk eczanesi
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