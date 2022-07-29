Trakya'dan geçen ay 324,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'dan haziran ayında 324,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü haziran ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın geçen ay ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Kırklareli'nde ihracat 2022 yılı haziran ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 23,4 artarak 30,1 milyon dolar, Tekirdağ'da yüzde 16,1 artarak 287,2 milyon dolar, Edirne'de ise yüzde 4,5 artarak 6,8 milyon dolara ulaştı.

Haziran ayında Trakya illerinde ithalat rakamlarında, Edirne'de düşüş yaşanırken Kırklareli ve Tekirdağ'da artış gözlendi.

Edirne'nin ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 azalarak 13,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'da ithalat yüzde 25,6 artarak 267,6 milyon dolar ve Kırklareli'nde ise yüzde 12,6 artarak 18,6 milyon dolar seviyelerine yükseldi.

