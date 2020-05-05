Trakya'dan martta 175 milyon dolarlık ihracat yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nden mart ayında 175 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 81 il arasında 150,7 milyon dolarlık ihracatla Tekirdağ 15. sırayı alırken, 18,8 milyon dolarla Kırklareli 35, 6,1 milyon dolarla Edirne 57. sırada yer aldı.

Geçen yılını mart ayına göre, ihracat rakamlarında Tekirdağ'da yüzde 16,6, Kırklareli'nde yüzde 1,1 düşüş yaşanırken, Edirne'de yüzde 58,2'lik artış sağlandı.

Edirne en çok ürünü 1 milyon 190 bin 381 dolar ile Katar'a, Kırklareli 5 milyon 225 bin 294 dolar ile Yemen'e, Tekirdağ ise 27 milyon 113 bin 424 dolar ile Almanya'ya ihraç etti.

Bu arada, söz konusu dönemde bölge illerinin toplam ithalatı ise 161 milyon doları buldu.

