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TRAKYAKA Haziran ayı toplantısı Tekirdağ’da yapıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Haziran Ayı Toplantısı Tekirdağ’da gerçekleştirildi.Trakya Kalkınma Ajansı Haziran ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçesinde yapıldı.

TRAKYAKA Haziran ayı toplantısı Tekirdağ’da yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Haziran Ayı Toplantısı Tekirdağ’da gerçekleştirildi.
Trakya Kalkınma Ajansı Haziran ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçesinde yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp Başkanlığında yapılan toplantıya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Daha önce alınan kararların görüşülmesi ile başlayan toplantı, 2020 yılı fizibilite destek programının görüşülmesi, teknik destek faaliyetleri ve mali destek projeleri konusundaki taleplerin görüşülmesi ile gerçekleştirildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
22:39

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Çeliker Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Esen Eczanesi
Kapakli
Yeni Eczanesi
Malkara
Duygu Eczanesi
Suleymanpasa
Deva Eczanesi
Suleymanpasa
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