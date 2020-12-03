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Trakya'nın en büyük hayvan pazarı cuma günleri kurulacak

EDİRNE HABERLERİ  | 03.12.2020 09:25 | Son Güncelleme

Trakya'nın en büyük hayvan pazarı cuma günleri kurulacak

Trakya'nın en büyük hayvan pazarı cuma günleri kurulacak

EDİRNE (AA) - Trakya'nın en büyük hayvan pazarı olan ve cumartesi günleri hizmet veren Havsa Canlı Hayvan Pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günleri kurulacak.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında pazarın kurulduğu günün değiştirildiğini belirtti.

Pazarda gerekli dezenfekte çalışmalarının yapıldığını, önlemlerin alındığını, pazara gelecek üreticilerin dikkatli olması gerektiğini aktaran Balkan, "İlçemizde cumartesi günleri kurulan Canlı Hayvan Pazarı 4 Aralık Cuma gününden itibaren kısıtlama süresince cuma günleri 05.00'da kurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Balkan, ikinci bir duyuruya kadar uygulamanın devam edeceğini bildirdi.

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