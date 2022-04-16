Trakya'nın lavanta tarlaları turizm sezonuna hazırlanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı lavanta tarlaları, bir yandan hasat dönemine diğer yandan da turizm sezonuna hazırlanıyor.

Trakya'da son yıllarda kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla ekilen lavanta, hem üreticilerin ekonomisine hem de kentlerin turizmine ciddi katkı sağlıyor. Son 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda ziyaretçi ağırlayan lavanta tarlalarına, bu sene daha fazla yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor.

Lavanta tarlaları, çiçeklenme öncesi gerekli ilaçlamalar yapılıp otlarından arındırılarak bir yandan hasat dönemine diğer yandan da turizm sezonuna hazırlanıyor.

Kırklareli'nin Demircihalil köyünde 55 dönümde lavanta yetiştiriciliği yapan Ayça Özer, AA muhabirine, haziranda bitkilerin çiçek açmaya başlayacağını söyledi.

Haziran ortasında birçok yerli ve yabancı turisti tarlasında misafir edeceğini belirten Özer, bu yıl verimden çok turizme odaklandıklarını kaydetti.

Lavantanın yağının yanı sıra turizme katkısının çok değerli olduğunu dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"Güzel bir sezon olmasını diliyorum herkes için, bütün üretici arkadaşlarımız için. Hazirandan itibaren de herkesi tarlamızı ziyarete bekliyoruz. 2 yıldır salgın dönemi nedeniyle herkes evlere kapandı. Dolayısıyla açık havada olmak, doğanın içerisinde olmak, kuş cıvıltılarını gerçekten yerinde dinliyor olmak hepimizin istediği şeyler. Hem Kırklareli hem Trakya hem de İstanbul'da günübirlikçi misafirleri ağırlıyoruz tarlamızda."

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de lavanta şenlikleri düzenleneceğini anlatan Özer, mor lavanta tarlalarıyla çok sayıda turisti bölgeye çekeceklerine inandığını belirtti.

