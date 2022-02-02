Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Edirne'de, kar nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı ve Balkan köyleri beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ekipleri sınır kapısı yolunda kar küreme ve tuzlama, İl Özel İdaresi ekipleri de karla kaplanan köy yollarında kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Hamzabeyli köyü sakinlerinden Ahmet Tufan, AA muhabirine, kar yağışını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Kar yağışının zaman zaman etkili olduğunu belirten Tufan, "Kar berekettir. Yeraltı sularının beslenmesine, tarlalardaki mahsulün gelişmesine büyük katkısı var. Köyümüzde yaklaşık 10 santimetre kar var. Yollarımız açık, herhangi bir sorun yok." dedi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Mahya Dağı mevkisinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının öğleden sonra etkisini arttırarak yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

