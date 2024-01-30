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Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

AA AA
30.01.2024 09:02 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Vize, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde dün başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü karın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçe merkezi ile Malkara ve Şarköy'ün yüksek kesimlerinde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

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kar dereköy sınır kapısı yağış

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Öğle
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