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Trambüs güzergahına park edenlere uyarı

MALATYA HABERLERİ  | 25.08.2020 15:26 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri Trambüs güzergah alanlarında denetim yaparak, trafik yoğunluğunun oluşmaması için gerekli tedbirleri alıyor.Denetimler hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 04.12.2014 tarihli ve 2014/65 sayılı karar doğrultusunda MAŞTİ ile İnönü Üniversitesi arası Trambüs güzergahı olarak belirlenmiştir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri Trambüs güzergah alanlarında denetim yaparak, trafik yoğunluğunun oluşmaması için gerekli tedbirleri alıyor.
Denetimler hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 04.12.2014 tarihli ve 2014/65 sayılı karar doğrultusunda MAŞTİ ile İnönü Üniversitesi arası Trambüs güzergahı olarak belirlenmiştir. Trambüs Çevre yolu ile buna bağlı olan yan yolların sağ şeridini kullanmaktadır. Şehrimizin trafik yoğunluğu şehirlerarası çevre yolu olduğu için anlık park yapılması, park ihlallerinden dolayı özellikle MAŞTİ kavşağı, Eski köy garajı kavşağı, Emeksiz kavşağı Akpınar kavşağı ve Yeni Şire pazarı civarlarında anlık park yapılmasından dolayı Trambüs hizmetlerimizde dakikalıkta olsa aksamalar olmaktadır. Bunların önüne geçmek için ekiplerimiz çalışmalar yapmaktadır. MOTAŞ’ın daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmesi, aksaklıkların olmaması için Malatya Büyükşehir Belediyemiz Trafik Şube ekiplerimiz sürekli güzergah alanında denetimler yapmaktadır. Anonslu uyarılar ve ihlal edenlere cezai işlem uygulayarak denetimler gerçekleşmektedir” ifadelerini kullandı.
Yapılan bu denetimleri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ile birlikte koordineli bir şekilde sürdürdüklerine dikkat çeken Hanbay, “ Desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Araç sürücülerimizden ricamız ve isteğimiz, Trambüs ve otobüs duraklarımızda araç park edilmemesi, Trambüsün giriş çıkışlarının ihlal edilmemesi konusunda dikkatli davranmalarını istiyoruz” dedi.

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