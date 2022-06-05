İtalya'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar bireysel finalinde mücadele eden Havva Esin Ergün 6'ncı, Ceren Uysal ise 7'nci oldu.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rimini kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, yarı final genç kadınlar bireysel yarışlarında Havva Esin Ergün 50.420 puanla 4'üncü, Ceren Uysal ise 50.170 puanla 5'inci sıradan finale yükseldi.
Final etabında mücadeleye devam eden Havva Esin Ergün 6'ncı olurken, Ceren Uysal ise organizasyonu 7'nci sırada tamamladı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz