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Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası

05.06.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç kadınlar bireysel final yarışlarını Havva Esin Ergün altıncı, Ceren Uysal ise yedinci sırada tamamladı

İtalya'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar bireysel finalinde mücadele eden Havva Esin Ergün 6'ncı, Ceren Uysal ise 7'nci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rimini kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, yarı final genç kadınlar bireysel yarışlarında Havva Esin Ergün 50.420 puanla 4'üncü, Ceren Uysal ise 50.170 puanla 5'inci sıradan finale yükseldi.

Final etabında mücadeleye devam eden Havva Esin Ergün 6'ncı olurken, Ceren Uysal ise organizasyonu 7'nci sırada tamamladı.

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