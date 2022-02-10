Trampolin Cimnastik Dünya Kupası 12-13 Şubat'ta Azerbaycan'da düzenlenecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, milli cimnastikçiler Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu, Emre Yağmur, Sıla Karakuş ve Sena Elçin Karakaş temsil edecek.
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