Trampolin Cimnastik Dünya Kupası 12-13 Şubat'ta Azerbaycan'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, milli cimnastikçiler Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu, Emre Yağmur, Sıla Karakuş ve Sena Elçin Karakaş temsil edecek.

