YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Trampolin Cimnastik Dünya Kupası

Trampolin Cimnastik Dünya Kupası

10.02.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyon, 12-13 Şubat'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek

Trampolin Cimnastik Dünya Kupası 12-13 Şubat'ta Azerbaycan'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, milli cimnastikçiler Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu, Emre Yağmur, Sıla Karakuş ve Sena Elçin Karakaş temsil edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne "Omicron" uyarısıAşısız ve eksik dozlu 50 yaş üstüne "Omicron" uyarısı
İSTANBUL - &quot;TATLI ISMARLAYACAĞIM&quot; DİYEREK ÇAĞIRDI , POMPALI TÜFEK İLE VURDUİSTANBUL - "TATLI ISMARLAYACAĞIM" DİYEREK ÇAĞIRDI , POMPALI TÜFEK İLE VURDU
Giresunspor'dan Younousse Sankhare açıklaması:Giresunspor'dan Younousse Sankhare açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Bakü Azerbaycan

Ankara Namaz Vakitleri 10 Şubat Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
13:08
İkindi
15:58
Akşam
18:25
Yatsı
19:44
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diş ağrısını geçiren bu yöntemleri daha önce duymadınız

Diş ağrısını geçiren bu yöntemleri daha önce duymadınız

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.