YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Trampolin Cimnastik Dünya Kupası

Trampolin Cimnastik Dünya Kupası

13.02.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli cimnastikçi Gürkan Mutlu, erkekler bireysel finalinde 57.270 puanla yarışmayı 6. sırada tamamladı

Milli cimnastikçi Gürkan Mutlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler bireysel finalinde 57.270 puan toplayarak yarışmayı 6. sırada bitirdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün bireyselde ve senkronizede finaller yapıldı.

Ay-yıldızlı cimnastikçi Gürkan Mutlu, erkekler bireysel finalinde 57.270 puanla yarışmayı 6. sırada tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyonEge Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon
GÜNCELLEME - Sivas'ta bir evde 2 kişi ölü bulunduGÜNCELLEME - Sivas'ta bir evde 2 kişi ölü bulundu
Afyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandıAfyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandı

Ankara Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
13:08
İkindi
16:02
Akşam
18:31
Yatsı
19:49
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.