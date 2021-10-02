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Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

02.10.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası heyecanı İzmir'de başladı.

Halkapınar Spor Salonu'nda 100 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyonda ilk olarak küçükler kategorisinde sporcular performanslarını sergiliyor. Organizasyon yarınki final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Yarışmada Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) de sporcu seçilecek.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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