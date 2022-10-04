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Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Bolu'da düzenlenecek

04.10.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Bolu'da düzenlenecek

Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası, Bolu'da yapılacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 8 ilden 159 sporcu katılacak.

Şampiyonada 10-12, 13-14, 15-16 ve 17+ kadın ve erkek grupları mücadelesi verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu türkiye cimnastik federasyonu

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