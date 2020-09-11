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Tramvay güzergahına üç üst geçit birden

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Kocaeli’de tramvay güzergahında yer alan Bilim Merkezi, Kocaeli Kongre Merkezi ve Eğitim Kampusu duraklarında yapılan üst geçitlerde hummalı çalışmalar devam ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilim Merkezi, Kocaeli Kongre Merkezi ve Eğitim Kampusu’na gitmek isteyen vatandaşların kolay bir şekilde karşıya geçebilmelerini sağlayacak yeni yaya üst geçitlerindeki çalışmaları sürdürüyor.

Kocaeli’de tramvay güzergahında yer alan Bilim Merkezi, Kocaeli Kongre Merkezi ve Eğitim Kampusu duraklarında yapılan üst geçitlerde hummalı çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilim Merkezi, Kocaeli Kongre Merkezi ve Eğitim Kampusu’na gitmek isteyen vatandaşların kolay bir şekilde karşıya geçebilmelerini sağlayacak yeni yaya üst geçitlerindeki çalışmaları sürdürüyor. Bölgelerde ulaşımı çok daha kolaylaştıracak üst geçitlerin çalışmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilim Merkezi tramvay durağında başlattığı üst geçidin çelik ayak montajını tamamlandı.
Kocaeli Kongre Merkezi’nin olduğu alanda da çalışmalara başlayan ekipler, üst geçit için ayakların konulacağı bölgeyi kazıp, gerekli sondaj çalışmalarını gerçekleştirdi. Kazık imalatlarının devam ettiği projede ayak temellerine başlanacağı bildirildi. Eğitim Kampüsü’nde ise önümüzdeki hafta kazık imalatına başlanacak.
Bölgede ulaşımı çok daha kolaylaştıracak üst geçitlerden birisi, tramvayın Bilim Merkezi Tramvay İstasyon Durağı’nın bulunduğu yere yapılıyor. Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi ziyaretine gelen vatandaşlarla Batı terminalinde inen ve binecek yolcuların Seka Park alanına geçebilmeleri için yapımına başlanan üst geçit inşaatında çelik ayak montajı tamamlandı. Asansör kule çelikleri tamamlanan projede kirişlerin montajına başlanacak. Yaya üst geçidinde engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için de asansör bulunacak.
Seka Park tarafına geçişi ve ulaşımı sağlayacak üst geçit çalışmalarından biri de Kocaeli Kongre Merkezi’ne yakın alanda olacak.Tramvay durağından inen vatandaşların Kongre Merkezi’ne ve Sekapark alanına geçebilmeleri için üst geçit köprüsü inşaat çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, ayakların yer alacağı bölgede sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Ayakların monte edileceği yerler belirlenirken, bunlarla ilgili imalatlar da diğer taraftan devam ediyor. Kazık imalatlarının bitmesinin ardından ayak temellerine başlanacak. Buraya yapılacak üstgeçit, 61 metre uzunluğunda ve 3.3 metre genişliğinde olacak ve engelli ve 65 yaş üstü yayaların kullanması için 2 adet asansör bulunacak.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından tramvayın Eğitim Kampüsü durağı yanına Tramvay yolunu ve Demiryolunu kapsayacak şekilde çelik karkas sistemli yaya üst geçit köprüsü yapılacak. Tramvay durağından inen vatandaşlar ile okullar bölgesinden gelen vatandaşların Seka Park alanına geçebilmeleri için üst geçit köprüsü inşa edilecek. Proje kapsamında kazık imalatına başlanacak. 38 metre uzunluğunda 3 metre platform genişliğinde olan üstgeçitte engelli ve 65 yaş üstü yayaların kullanması asansör de bulunacak.

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