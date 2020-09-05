Tramvay yolunu kullanan araçlara ceza

Tramvay hattında yasak olmasına rağmen araç kullanan ve park eden araçlara Büyükşehir trafik zabıta ve trafik polis ekipleri müdahale ederek ceza kesiyor.

İzmit’te her gün binlerce vatandaşa hızlı ve güvenli bir ulaşım hizmeti sağlayan Akçaray tramvay hattında sabah saat 05.00 ile gece 01.00 arasında araçların tramvay hattını kullanması ve park etmesi yasa olduğu halde bazı araçların bu kurala uymayarak tramvay hattını kullanması ve park etmesi, tramvay seferlerinin aksamasına neden oluyor. Bu olumsuzluk nedeniyle tramvay hattında park yasağına uymayan araçlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ve Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ceza kesilerek bulundukları yerden çekiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri park yasağına uymayan araçları tespit etmek için her gün tramvay güzergahında düzenli denetimler yapıyor. Tramvay hattı üzerinde araçların belirlenen saatler içerisinde tramvay hattını kullanamayacağına dair tabelalar da bulunuyor. Tramvay hattına park eden araçlara idari para cezası, çekici otopark ücreti uygulanıyor.

Düzenli bir şekilde yapılan denetimleri Trafik Polis ve Trafik Zabıta ekipleri müşterek olarak gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında park eden araçlara zabıta ekipleri müdahale ederken tramvay hattını kullanarak yol alan araçlar hakkında ise polis ekipleri yasal işlem gerçekleştiriyor.

