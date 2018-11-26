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Dwight Howard için olay yaratan iddia

NBA HABERLERİ  | 26.11.2018 10:55 | Son Güncelleme

Masin Elije isimli trans birey, NBA'in yıldız ismi Dwight Howard’la ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Elije, Howard'ın kendisini başka bir transla aldattığını ve yaşanan olay sonrası yıldız isim tarafından tehdit edildiği söyledi.

''Dwight Howard beni toplu seks partisinde başka bir transla aldattı''

Masin Elije'den Dwight Howard için olay yaratan iddia

NBA’de Washington Wizard’da forması giyen Dwight Howard’la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

NBA’de Washington Wizard’da forması giyen Dwight Howard’la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Masin Elije adlı bir trans birey, Howard ile sevgili oldukları sırada tecrübeli pivotun toplu seks partisinde kendisini başka bir transla aldattığını iddia etti.

Masin Elije adlı bir trans birey, Howard ile sevgili oldukları sırada tecrübeli pivotun toplu seks partisinde kendisini başka bir transla aldattığını iddia etti.

Birçok ses kaydı ve fotoğraf paylaşan Elije, bir trans bireyle aldatıldığını aktardı.

Birçok ses kaydı ve fotoğraf paylaşan Elije, bir trans bireyle aldatıldığını aktardı.

Howard'ın yakın arkadaşları tarafından susması için para teklif edildiğini aktaran Elije, bunun sonrasında ise ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Howard'ın yakın arkadaşları tarafından susması için para teklif edildiğini aktaran Elije, bunun sonrasında ise ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Yıldız oyuncunun para verip susturmaya çalıştığı öne sürülen Elije, “Ben bunu para almak için söylemedim. Howard’ı seviyorum ve onun için savaşacağım” diye konuştu.

Yıldız oyuncunun para verip susturmaya çalıştığı öne sürülen Elije, “Ben bunu para almak için söylemedim. Howard’ı seviyorum ve onun için savaşacağım” diye konuştu.

Dwight Howard'dan ise şok iddialara yönelik henüz bir cevap gelmedi.

Dwight Howard'dan ise şok iddialara yönelik henüz bir cevap gelmedi.

Elije'nin daha önce de bu suçlamaları rapçi Playboi Carti için yaptığı belirtildi.

Elije'nin daha önce de bu suçlamaları rapçi Playboi Carti için yaptığı belirtildi.

Bir kitabı da olan Elije, daha önce birçok ünlü isim için de asılsız iddialarda bulunmuş.

Bir kitabı da olan Elije, daha önce birçok ünlü isim için de asılsız iddialarda bulunmuş.

Howard'ın tehdit iddialarına ne cevap vereceği ise merak konusu...

Howard'ın tehdit iddialarına ne cevap vereceği ise merak konusu...
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Anahtar Kelimeler:
Masin Elije dwight howard

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
maymun
TOPLU ŞEYDE ALDATMA MI? NE DEMEKSE ?MAYMUNLAR BİLE BÖYLE DEĞİL.
seni değil karı ,arkadaş diye yanında gezdirenin ......gece görse adamın kalbi durur bu nasıl bir tip
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