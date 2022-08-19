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Transavia Hava Yolları, Fransa'dan İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatıyor

19.08.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transavia Hava Yolları, ekim ayının sonundan itibaren Paris'ten haftada 4, Lyon'dan ise haftada 2 gün İstanbul'a direkt uçuş gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Transavia Hava Yolları, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Orly Havalimanı'ndan haftada 4 gün, Lyon'daki Saint Exupery Havalimanı'ndan ise haftada 2 gün İstanbul Havalimanı'na direkt uçuşlara başlıyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, yeni havayollarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak dünyanın önemli havayolları arasında gösterilen FlyOne, Fly Dubai, Air Arabia, HiSky, Skyup, Pobeda Airlines, Azimuth Airlines, UT Air Aviation, Ural Airlines, Nordwind Pegas/Ikar havayolu şirketlerine hizmet vermeye başlayan İGA İstanbul Havalimanı, Air France-Hollanda Kraliyet Havayolları KLM ortaklığına ait olan Transavia Hava Yolları ile anlaşma imzaladı.

Bu anlaşmaya göre, ekim ayının sonu itibarıyla Transavia Hava Yolları, İGA İstanbul Havalimanı'na Fransa'nın başkentinde bulunan Paris Orly Havalimanı'ndan haftada 4 gün (ORY) ve Lyon Saint Exupery Havalimanı'ndan da haftada 2 gün olacak şekilde direkt uçuşlara başlıyor.

- "2022 sonunda 60 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan, Transavia Hava Yolları ile anlaşma imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İGA İstanbul Havalimanı'nın birçok havalimanını geride bırakarak 2022 yılının sonunda 60 milyon yolcu sayısına ulaşmayı hedeflediğini belirten Khan, "Bu hedefe ulaşmak için yeni havayollarının İstanbul'a düzenleyecekleri seferler büyük önem taşıyor. Büyüme planımızı yeni havayolu şirketleriyle iş birliği yapmak üzerine kuruyoruz. Bu seferlerin gerçekleşmesiyle birlikte halihazırda artan yolcu trafiğimiz daha da yukarılara çıkacak. Transavia Hava Yollarıyla yolculuk edecek misafirlerimiz, önümüzdeki aylarda başlayacak seferler ile öncelikle havalimanımızın, ardından da birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi, kültürel ve en önemlisi farklı lezzetleriyle dünya mutfağında yer edinmiş İstanbul'un keyfini çıkaracak." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye pazarında uzun soluklu bir oyuncu olmayı hedefliyoruz"

Transavia France Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Nicolas Henin ise İstanbul'un, her mevsim ziyaret edilmeye değer prestijli bir destinasyon olduğunu kaydetti.

İstanbul Havalimanı'na sefer başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Henin, "Pairs Orly Havalimanı'nı kullanan yolcularımıza bu hizmeti sunduğumuz için çok mutluyuz. Bu yeni güzergah, yeni ülkelere yönelik iddialı uçuş tekliflerimizi artıracak. Ankara'ya yaptığımız uçuşların uzatılmasında olduğu gibi Türkiye pazarında uzun soluklu bir oyuncu olmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

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