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Transit yük taşımacılığı yapan araçlar Kuzey Marmara Otoyolunu kullanmaya başladı

01.06.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transit yük taşımacılığı yapan araçlar Kuzey Marmara Otoyolunu kullanmaya başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) Kasım 2020'de aldığı karar doğrultusunda transit yük taşımacılığı yapan araçlar Kuzey Marmara Otoyolunu kullanmaya başladı.

UKOME'nin 26 Kasım 2020'de gerçekleştirdiği toplantıda Avrupa-Asya arası çift yönlü transit yük taşıyan yapan araçların sadece Kuzey Marmara Otoyolunu kullanması yönünde aldığı karar, sürenin dolmasının ardından bugün uygulanmaya başladı.

Alınan karar ile uluslararası ve şehir içi taşımacılık ayrıştırılıp, transit yük taşımacılığının çevre dostu olması ve şehir içinde yaşanan ağır tonajlı yük araçlarının yoğunluğunu azaltması hedeflenirken, bu araçların TEM, D-100 ve bağlantı yollarını kullanmalarına da yasak getirildi.

Karar doğrultusunda batı yönünden İstanbul’a giriş yapacak olanlar Silivri-Kınalı kavşağından Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanıp Paşaköy gişelerinden çıkış yaparak Pendik-Kurnaköy'e bölgesinden D-80'e bağlanacak. Doğu yönünden İstanbul'a giriş yapacaklarsa Pendik-Kurnaköy bölgesinden Anadolu Caddesi sonrası Paşaköy kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanarak Silivri-Kınalı kavşağından çıkış yapmalarına karar verildi.

Karar doğrultusunda batı yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanlar Silivri-Kınalı kavşağından, Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanıp Paşaköy gişelerden çıkış yapmaya başladı.

Doğu yönünden İstanbul'a giriş yapan araçlar da Pendik-Kurnaköy bölgesinden Anadolu Otoyolunu kullanarak Paşaköy kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanıp Silivri-Kınalı Kavşağından çıkış yapıp yollarına devam ediyor.

Öte yandan UKOME, 3 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda Kuzey Marmara Otoyolunu kullanacak araçların giriş çıkış ve bağlantı güzergahlarını belirlenecek. Toplantıda ayrıca şehir içini kullanmak zorunda kalacak transit yük araçlarının güzergahlarını ilişkilendirecek izin belgesi, irsaliye, fatura gibi belgelerini denetim ekiplerine ibrazı karara bağlanacak.

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