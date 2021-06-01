Transit yük taşımacılığı yapan araçlar Kuzey Marmara Otoyolunu kullanmaya başladı

Karar doğrultusunda batı yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanlar Silivri-Kınalı kavşağından, Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanıp Paşaköy gişelerden çıkış yapmaya başladı.

Doğu yönünden İstanbul'a giriş yapan araçlar da Pendik-Kurnaköy bölgesinden Anadolu Otoyolunu kullanarak Paşaköy kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanıp Silivri-Kınalı Kavşağından çıkış yapıp yollarına devam ediyor.

Öte yandan UKOME, 3 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda Kuzey Marmara Otoyolunu kullanacak araçların giriş çıkış ve bağlantı güzergahlarını belirlenecek. Toplantıda ayrıca şehir içini kullanmak zorunda kalacak transit yük araçlarının güzergahlarını ilişkilendirecek izin belgesi, irsaliye, fatura gibi belgelerini denetim ekiplerine ibrazı karara bağlanacak.



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