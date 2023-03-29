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Transparan giyen Rita Ora dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

29.03.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora cesur pozlarını Instagram hesabından peş peşe paylaştı. Paylaşımları ile adından söz ettiren ünlü şarkıcının transparan kıyafeti büyük beğeni topladı.

Transparan giyen Rita Ora dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

İngiliz şarkıcı Rita Ora sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 16,1 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcının paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor. Sidney’den iddialı pozlarını peş peşe paylaşan Rita Ora dekoltesiyle nefes kesti.

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2012 yılından beri profesyonel olarak müzikle uğraşan güzel şarkıcının pozlarına takipçileri, “Etkileyici”, “Hayatımın aşkı”, “Her zaman Rita Ora” yorumlarında bulundular.

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Kosova doğumlu Rita Ora, babasının sahibi olduğu barda sahne alarak şarkıcılığa başladı. Ünlü isim, genç yaşına rağmen kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

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Rita Ora sosyal medya ünlü şarkıcı

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