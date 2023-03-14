Transparan giyen Teyana Taylor göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Dünyaca ünlü şarkıcı Teyana Taylor, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim cesur tarzında sınır tanımıyor.

32 yaşındaki Taylor siyah transparan gömleği ile takipçilerini mest etti. Ünlü ismin bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Teyana Taylor 2021 yılında Maxim dergisi tarafından yılın en seksi kadını seçilmişti. Taylor, derginin 21 yıllık tarihinde bu unvanı alan ilk siyahi kadın olmuştu.

1990 doğumlu olan Taylor, ilk kez 2005’te ünlü şarkıcı Pharrell Williams’ın müzik şirketiyle çalıştı.

2012 yılında Kanye West’in şirketine geçti. Başarılı bir söz yazarı olarak Usher, Chris Brown ve Omarion gibi sanatçılar için şarkılar yazdı.

Etkileyici dans performansları, Kanye West ve Beyonce gibi isimlerle iş birlikleriyle tanındı. Henüz 16 yaşındayken Beyonce'nin Ring The Alarm klibinin koreografisine imza attı.



