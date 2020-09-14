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Traore Bandırmaspor’a imzayı attı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.09.2020 17:17 | Son Güncelleme

Royal Hastanesi Bandırmaspor transferde bombayı patlattı.

Traore Bandırmaspor’a imzayı attı

Royal Hastanesi Bandırmaspor transferde bombayı patlattı. Avrupa’da her zaman üst liglerde forma giyen Lacina Traore ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Bandırma’yı çok beğendiğini ifade eden Traore, bu sene Bandırmaspor’un başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.
İmza töreninde kendisine ve kulübe enerji veren herkese teşekkür eden Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez "Özellikle bize ismini veren Royal Hastanesine katkıları için teşekkür ediyorum. şehir birleşince her şeyin başarılabileceğini bu transfer ile gösterdik. Bize Traore’yi nasıl transfer ettiniz diye soruyorlar. Bizler şehrimizi, kendimizi ve hedeflerimizi ona çok iyi anlattık. Bandırmalı olan menajerinin de katkıları büyük oldu. Traore bizlere ve şehre değer katarken, Traore’de bizle beraber daha büyük hedeflere doğru yürüyecek" dedi.
Ümraniye maçında eksiklikleri gördüklerini ifade eden Onur Göçmez, "Bir sağ açık alacağız. fırsat transferi olursa bir de 10 numara transferi yapacağız" diye konuştu.

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