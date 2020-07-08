Trap Takımı’ndan ilk turnuvada iki madalya birden

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Trap Takımı, Çorlu’da düzenlenen ve sezonun ilk turnuvası olan Bahar Kupası’na damga vurdu.

Korona virüsü salgını nedeniyle daha önce ertelenen Bahar Kupası, salgın tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak Çorlu’da gerçekleştirildi. Turnuvada Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Trap Takımı temsilcileri büyük başarı elde etti.

Bahar Kupası’nda belediye sporcularından Erhan Tuna birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı. Üçüncülük kürsüsünde de yine Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Trap Takımı yer aldı. Müfit Güner de başarılı performansı ile bronz madalyayı kaptı.

