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TREDAŞ Spor evde antrenmanlarına devam ediyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.04.2020 16:42 | Son Güncelleme

Tüm dünyada salgın haline gelen ve spor müsabakalarının askıya alınmasına sebep olan koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle takım çalışmalarına ara veren TREDAŞ Spor antrenmanlarına evde devam ediyor.Tekirdağ U16 Liginde, Yıldızlar kategorisinde namağlup şampiyon olan ardından Marmara Bölge Şampiyonası’nda da ilk dört takım arasına kalarak Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazanan TREDAŞ Spor çalışmalarını “evde antrenman” diyerek sürdürüyor.Hem hijyen kurallarına uymak hem de sosyal mesafelerini koruyabilmek için takım çalışmalarına antrenörlerin online bağlantısı rehberliğinde evlerinde aralıksız sürdüren sporcular, kendilerine verilen kuvvet, dayanıklılık ve bölgesel güç antrenman programlarını video konferans yolu ile hocalarının gözetiminde gerçekleştiriyor.Antrenör Çiğdem Göroğlu evlerinde antrenman yapan sporcuları günlük olarak takip ettiklerini ve sporculara her ne şartla olursa olsun antrenmanlarını aksatmamaları gerektiğini belirtti.

TREDAŞ Spor evde antrenmanlarına devam ediyor

Tüm dünyada salgın haline gelen ve spor müsabakalarının askıya alınmasına sebep olan koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle takım çalışmalarına ara veren TREDAŞ Spor antrenmanlarına evde devam ediyor.
Tekirdağ U16 Liginde, Yıldızlar kategorisinde namağlup şampiyon olan ardından Marmara Bölge Şampiyonası’nda da ilk dört takım arasına kalarak Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazanan TREDAŞ Spor çalışmalarını “evde antrenman” diyerek sürdürüyor.
Hem hijyen kurallarına uymak hem de sosyal mesafelerini koruyabilmek için takım çalışmalarına antrenörlerin online bağlantısı rehberliğinde evlerinde aralıksız sürdüren sporcular, kendilerine verilen kuvvet, dayanıklılık ve bölgesel güç antrenman programlarını video konferans yolu ile hocalarının gözetiminde gerçekleştiriyor.
Antrenör Çiğdem Göroğlu evlerinde antrenman yapan sporcuları günlük olarak takip ettiklerini ve sporculara her ne şartla olursa olsun antrenmanlarını aksatmamaları gerektiğini belirtti. Kendileri ve sevdikleri için sokağa çıkma yasağına uyduklarını belirten sporcular ise kimsenin zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

TREDAŞ Spor evde antrenmanlarına devam ediyor

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