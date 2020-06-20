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Tren hatları ve hemzemin geçitler bakımdan geçirildi

MERSİN HABERLERİ  | 20.06.2020 11:35 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, TCDD’ye ait olan ve Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan tren hatları ile hemzemin geçitlerde bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent içinde sürdürdüğü asfalt, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir yllarına (TCDD) ait olan ve Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan tren hatlarında ve hemzemin geçitlerde de bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, TCDD’ye ait olan ve Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan tren hatları ile hemzemin geçitlerde bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent içinde sürdürdüğü asfalt, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir yllarına (TCDD) ait olan ve Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan tren hatlarında ve hemzemin geçitlerde de bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin-Adana, Mersin-İskenderun ve Mersin-İslahiye bölgesel trenlerine hizmet veren demiryollarında Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile eş zamanlı olarak çalışma yürüten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de hemzemin geçit noktalarında ağır tonajlı araçlardan dökülen kömür, talaş, çimento gibi malzemeleri yoldan temizleyerek, geçiş kolaylığı sağlıyor.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise Kavaklı ve Yeni Taşkent hemzemin geçit noktalarında artan sıcaklardan dolayı kurumuş otlardan çıkan yangına müdahale ederek, söndürülmesini sağladı.

Sinyalizasyon cihazlarının bakımları yapılıyor
Sinyalizasyon sistemleri ile kontrol edilen hemzemin geçitlerde de Büyükşehir ekipleri tarafından düzenli olarak sinyalizasyon bakım çalışması yapılıyor. Oluşabilecek sinyal hatalarının önüne geçebilmek adına sinyalizasyon sistemlerinin teknik bakımları gerçekleştirilirken, sürdürülen çalışmalar kapsamında 100. Yıl ve Kavaklı hemzemin geçit noktalarında dolgu ve ray düzeltmeleri ile kayan rayların milimetrik ayarları yapıldı.
Öte yandan, Yeni Taşkent, Hal, Mithatpaşa, Anıt, 100. Yıl hemzemin geçit noktalarında deforme olmuş levha, yol çizgisi, yön levhaları ve uyarıcı ışıklı levhalar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve TCDD sinyalizasyon ekipleri tarafından yenilendi.

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