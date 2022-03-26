YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Eren, protez bacakla ilk antrenmanına çıktı

Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Eren, protez bacakla ilk antrenmanına çıktı

26.03.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tren kazasında sağ ayağını kaybeden Eren, protez bacakla ilk antrenmanına çıktı

Amasya'da lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve sağ ayağı kesilen 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut, protez bacakla ilk antrenmanını yaptı.

Rayların bulunduğu alandan geçmeye çalışırken lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve ameliyatla sağ ayağı kesilen Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu Bulut, Ankara'da özel bir ortopedi merkezinde takılan protez bacakla yeni bir hayata adım attı.

Protez bacağıyla ilk antrenmanına çıkan Eren Bulut, gazetecilere, bundan sonra çok çalışacağını, hayallerini gerçekleştireceğini söyledi.

Tekrar yürüyebilmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Bulut, "Şimdiye kadar yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım, hocalarım, büyüklerim hep yanımdaydı. Hedefim Ampute Milli Takımı. Kaldığım yerden futbol hayatıma devam edeceğim. Bugün çok sevinçliyim, sahayı ve futbolu özlemişim." ifadelerini kullandı.

Eren'in antrenörü Rasim Tufanoğlu ise mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Eren kaza geçirdiğinde üzüldüklerini ancak umutlarını kaybetmediklerini anlatan Tufanoğlu, "Hep yanında olmaya çalıştık. Dün beraber gittik, Eren'in protezleri takıldı. Eren çok mutlu oldu. Eren'in mutluğu, bizim mutluluğumuz. Bundan sonraki süreçte proteze iyice alışacak ve futbol hayatına devam edecek. İnşallah bundan sonra çok çalışacak ve Ampute Milli Takımı'na kadar yükselecek. O zaman daha çok gurur duyacağız." dedi.

Amasya'nın Kurşunlu Mahallesi'nde 14 Ocak'ta rayların bulunduğu alandan geçmeye çalışırken lokomotifin çarpması sonucu yaralanan Eren Bulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde ameliyat edilmiş, sağ ayağı kesilen genç sporcu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli imam felçli eşine sevgi ve özenle bakıyorEmekli imam felçli eşine sevgi ve özenle bakıyor
Bitlis'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandıBitlis'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Tekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildiTekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildi
Anahtar Kelimeler:
Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:24
Öğle
12:48
İkindi
16:16
Akşam
19:01
Yatsı
20:21
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.