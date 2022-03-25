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Tren kazasında sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren protez bacakla yürümeye başladı

25.03.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tren kazasında sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren protez bacakla yürümeye başladı

Amasya'da, lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve Samsun'daki hastanede ameliyat edilerek sağ ayağı kesilen 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut, protez bacakla yürümeye başladı.

Amasya'da 14 Ocak'ta rayların bulunduğu alanda karşıya geçmeye çalışırken lokomotifin çarpması sonucu yaralanan ve ameliyatla sağ ayağı kesilen, Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu Bulut, Ankara'da özel bir ortopedi merkezinde takılan protez bacakla yeni bir hayata adım attı.

Merkezde yürüme egzersizleri yapan Bulut, çok mutlu olduğunu ve umutlarını hiç kaybetmediğini ifade ederek "Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim, protez bacağıma alıştım ve tekrar yürüyebiliyorum. Ampute Milli Takımı'na girebilmek için gece gündüz çalışacağım, futbolu bırakmayacağım." dedi.

Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu gazi Savaş Kaya da Eren'e yeni adımlarında yanında olarak destek oldu.

Amasya'nın Kurşunlu Mahallesi'nde 14 Ocak'ta rayların bulunduğu alandan karşıya geçmeye çalışırken lokomotifin çarpması sonucu yaralanan Eren Bulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde ameliyat edilmiş, sağ ayağı kesilen genç sporcu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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