Ankara'nın Mamak ilçesinde tren rayına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Demirlibahçe Tren İstasyonu önünde sürücüsünün geri manevra yapmak istediği 06 LVT 39 plakalı araç, koruma tellerini aşarak tren raylarına düştü.

Kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü başından hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından sürücüyü, hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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