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Tren yolunda alt geçit çalışması başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tren yolunda alt geçit çalışmalarına başlanıldı.Gölbaşı ilçesi Kuru Geçit Mahallesinde oturan vatandaşların ilçe merkezine ulaşmak için rayların üzerinden geçmek zorunda oldukları ve alt geçit olmamasından dolayı birçok yaralamalı ve ölümlü kazaların yaşandığı tren istasyonuna Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından alt geçit yapım çalışmaları başladı.

Tren yolunda alt geçit çalışması başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tren yolunda alt geçit çalışmalarına başlanıldı.
Gölbaşı ilçesi Kuru Geçit Mahallesinde oturan vatandaşların ilçe merkezine ulaşmak için rayların üzerinden geçmek zorunda oldukları ve alt geçit olmamasından dolayı birçok yaralamalı ve ölümlü kazaların yaşandığı tren istasyonuna Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından alt geçit yapım çalışmaları başladı. Kazaların yaşanmış olduğu bölgede alt geçit yapımına sevinen vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.
Yapılan çalışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman ilçe Başkanı Hakan Toydaş, "Devlet Demiryolları tarafından başlatılan alt geçit çalışmalarında zemin iyileştirme işlemleri bitmiş olup temel atıldı. Vatandaşlarımız rayların üstünden ve vagonların arasından gidip geliyordu. Bu açıdan birçok kaza meydana geldi. Ölümlü ve yaralamalı kazaların bir daha yaşanmaması için bize bu konuda destek veren AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın’a, Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tren yolunda alt geçit çalışması başladı

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