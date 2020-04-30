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  4. Trendyol HAYTAP iş birliğinde 3 ton mama dağıttı

Trendyol HAYTAP iş birliğinde 3 ton mama dağıttı

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.04.2020 11:49 | Son Güncelleme

Trendyol, sokaklarda yalnız kalan ve doğaya terk edilen sahipsiz sokak hayvanlarını unutmadı

İSTANBUL (AA) - Trendyol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalmanın büyük önem taşıdığı bugünlerde sokaklarda yalnız kalan ve doğaya terk edilen sahipsiz sokak hayvanlarını unutmadı.

Trendyol'dan yapılan açıklamada, platformun, sokak hayvanları için HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) iş birliğinde mama bağışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Trendyol, 3 ton köpek ve kedi mamasını en çok ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılmak üzere HAYTAP’a teslim etti. HAYTAP, Ankara Sincan, İzmir Dikili ve Menderes, İstanbul Ataşehir ve Hadımköy’deki merkezleri üzerinden mama dağıtımını gerçekleştirdi.

Trendyol ve HAYTAP iş birliğinde mamalar, İstanbul’da Şamlar, Kurnaköy, Kayışdağı ve Beykoz ormanlık bölgelerindeki, Ankara’da Çubuk, Akyurt, Gölbaşı kırsalındaki, İzmir’de ise Nebiha Deprem Bakımevi ve Çandarlı Hayvanları Koruma Derneği'ndeki sahipsiz hayvanlara ulaştırıldı.

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