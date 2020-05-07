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Trendyol, ihtiyaç sahipleri için "Ramazanda Birlik Hareketi"ni başlattı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.05.2020 12:32 | Son Güncelleme

Ramazanda Birlik Hareketi'ne katılmak isteyenler, Trendyol platformu üzerinden ramazan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım edebilecek

İSTANBUL (AA) - Toplumsal sorumluluk bilinciyle ihtiyaç sahiplerine destek olmak için "Ramazanda Birlik Hareketi"ni başlatan Trendyol'un hayata geçirdiği program kapsamında, ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenler, ramazana özel hazırlanan paketleri Trendyol aracılığıyla tek bir tıkla satın alarak ihtiyaç sahiplerine gönderebilecek.

Trenyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, dayanışmanın her zamankinden daha önemli olduğu bugünlerde ihtiyaç sahiplerine destek olmak için "birlikten kuvvet doğar" diyerek Ramazanda Birlik Hareketi'ni başlattı.

Platform, ramazana özel hazırlanan paketleri, komisyonsuz ve iki farklı seçenekle ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenlere sunuyor.

Ramazanda Birlik Hareketi'ne katılmak isteyenler, Trendyol platformu üzerinden ramazan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım edebilecek.

Trendyol, paketleri il valiliklerinin belirlediği adreslerdeki depolara teslim edecek.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılması sürecini ise valiliklere bağlı faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grupları koordine edecek.

Ramazanda Birlik Hareketi kapsamında ilk 3 bin paketi Trendyol satın alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

İhtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenlerin bağışladığı paketlerin illere nakliyesini Trendyol üstlenecek.

Dayanışma için hazırlanan ramazan paketlerinde kuru bakliyat, makarna, un, yağ, salça, çay, şeker ve tuz gibi temel gıda ürünleri yer alıyor.

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