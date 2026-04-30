Trendyol Süper Lig’de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki mücadeleleri hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Trendyol Süper Lig’de 32. hafta programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 Mayıs Cumartesi

20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
20.00 Trabzonspor - Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

3 Mayıs Pazar

20.00 Kayserispor - Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Yasin Kol
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

