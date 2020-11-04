Trendyol ve TEV'den İzmir'deki depremzede öğrencilere eğitim bursu

İSTANBUL (AA) - Trendyol, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle İzmir'deki depremzede öğrenciler için 1 milyon TL'lik burs fonu oluşturdu.

Şirket açıklamasına göre, Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu ile İzmir'de depremden etkilenen öğrencilere ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimleri boyunca burs verilecek. Burs için başvurular, doğrudan TEV İzmir Şube'ye (tev_izmir@tev.org.tr - 0232 441 21 44) veya online olarak tev.org.tr üzerinden yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, İzmir ve çevresinde yaşanan depremin herkesi derinden etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremin yaralarını sarmak için Trendyol olarak ülkemize duyduğumuz sorumlulukla harekete geçtik. İlk andan itibaren bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması için desteklerimizi yapıyoruz. Şimdi de depremden zarar gören çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için TEV iş birliği ile Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu'nu oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde de toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda Türkiye'nin her yerindeki gençlere fırsat eşitliği yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz."