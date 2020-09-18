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Trenin çarptığı tır sürücüsü, kazayı hafif yarayla atlattı

UŞAK HABERLERİ  | 18.09.2020 19:39 | Son Güncelleme

Uşak’ta, bariyersiz hem geçitten geçen kum yüklü tıra, Afyon istikametine giden yük treni çarptı.

Uşak’ta, bariyersiz hem geçitten geçen kum yüklü tıra, Afyon istikametine giden yük treni çarptı. Kazada yan devrilen tırın sürücüsü kazayı kıl payı hafif yaralanarak atlattı.
Kaza, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı güllücam yolu üzerindeki Yörükoğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; hem geçitte karşıya geçen Tahsin Güler Kontrolündeki
64 AAT 798 plakalı tıra, makinist Ö.E. kontrolündeki İzmir’den Afyon istikametine giden 33313 sayılı sayılı yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yol ortasında yan devrildi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Trafik polisi yolu kısa süreliğine trafiğe kapatırken sağlık ekipleri ise kazada şans eseri hafif yaralandığı tespit edilen tır sürücüsü Tahsin Güler’i Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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