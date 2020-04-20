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TREPAŞ “Müşteri portalında” fatura görüntülemek çok kolay

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.04.2020 19:06 | Son Güncelleme

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) müşterileri, Genel Müdürlük ve bağlı Müşteri Hizmetleri Merkezlerine gelmeden, TREPAŞ Müşteri Portalı üzerinden ilgili dönem faturalarını görüntüleyebilir, geçmiş dönem faturalarını ve ödemelerini inceleyebilir, faturalarını PDF formatında bilgisayarlarına indirebilir veya kendilerine mail olarak iletebilirler. Aynı zamanda tüm bu işlemleri 444 88 35 nolu Çağrı Merkezini arayarak da gerçekleştirebilirler.
TREPAŞ’dan yapılan açıklamada, korona virüs salgını riskinin azaltılması kapsamında, birçok yeniliğin devreye alınmasıyla birlikte, müşterilerin evlerinde kalarak TREPAŞ’ın web sitesinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“www.trepas.com.tr adresimizde yer alan ‘Borç Sorgusu’ alanından borç tutarınızı ve son ödeme tarihinizi görüntüleyebilirsiniz. Aynı sayfada yer alan ‘Müşteri Portalı’ alanına abone numaranız ve sistemimizde kayıtlı cep telefonunuza gelecek şifre ile giriş yaparak ilgili dönem faturalarınızı görüntüleyebilir, geçmiş dönem faturalarınızı ve ödemelerinizi inceleyebilir, faturanızı PDF formatında bilgisayarınıza indirebilir veya kendinize mail olarak iletebilirsiniz. Cep telefon numaranızı ve e-mail adresinizi henüz sistemimize kaydettirmediyseniz, bu işlemi de Çağrı Merkezimizi arayarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Şirketimizin e-arşiv faturalama sistemine geçmiş olması sebebiyle bilgisayarınıza indirdiğiniz PDF formatındaki faturanız sizin resmi faturanız olup, Mali Mevzuat çerçevesinde tüm işlemlerinizde bu faturayı kullanabilirsiniz. Aynı şekilde faturalarınız ile ilgili tüm bu işlemleri 444 88 35 no’lu Çağrı Merkezimizi arayarak da kolayca yapabilirsiniz.”
Diğer yandan TREPAŞ, bu süreçte müşterilerin, elektrik faturalarını 17 bankanın internet bankacılığı ile online olarak ödemeleri, mesken abonelerinin abonelik ve abonelik iptal işlemlerini e-devlet kapısı üzerinden yapmaları önerildi.

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