Triatlon Milli Takımı yüksek irtifa kampını Erzurum'da yapacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Ali Özgür Eriş ve Genel Koordinatörü Serkan Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i makamında ziyaret etti.

Şimşek, ziyarette yaptığı konuşmada, Triatlon Milli Takımı'nın yüksek irtifa kampı için Erzurum'u tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Milli takımımız 20 sporcusu ile Erzurum'da kampa girecek. Milli takımımız bundan böyle her yaz yükselti kamplarını burada yapacak. Kışın Alanya'da yazın Erzurum'da olacağız. 20 sporcudan oluşan milli takımımız 20 Temmuz - 1 Ağustos 2021 tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak Avrupa Kupası müsabakaları için Erzurum'da 21 gün kamp yapacak."

Şimşek, sporcuların Palandöken Kayak Merkezi’nde zirve antrenmanlarının yanı sıra Tam Olimpik Yüzme Havuzu ve Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti, Havalimanı Yolu ve bisiklet yollarında antrenmanlar yapacağını, üniversitenin Performans Ölçüm Merkezi'nden de faydalanacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşkesenligil de milli takım sporcularına başarı diledi.

