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Triatlon sporcusu Bahadır Tama’ya altın madalya

ANTALYA HABERLERİ  | 01.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Antalyaspor Triatlon Takımı sporcusu Bahadır Tama, sezonun ilk yarışında yaş grubunda ve genel klasmanda altın madalya kazandı.2020 sezonunun ilk triatlonu yarışı Ordu’da yapıldı.

Antalyaspor Triatlon Takımı sporcusu Bahadır Tama, sezonun ilk yarışında yaş grubunda ve genel klasmanda altın madalya kazandı.
2020 sezonunun ilk triatlonu yarışı Ordu’da yapıldı. 30 Ağustos tarihinde yapılmasından dolayı günün anlam ve önemine istinaden Zafer Triatlonu olarak yapılan yarışa, 110 sporcu katıldı. Saat 10.00’da başlayan 30 Ağustos Zafer Triatlonu’nda Antalyaspor Triatlon Takımı’ndan Bahadır Tama genel klasmanda ve yaş grubunda altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı. Tama, olimpik mesafe olan 1.5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometrelik koşu etabını 1 saat 10 dakikalık sürede bitirdi.

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