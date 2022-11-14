Tribünün yeterli olmadığı sahada taraftarlar maçı tır dorsesinde izledi

BAL 7. Grup'ta yer alan Suluova Sebatspor ile Tokat Belediye Plevnespor, Suluova Sentetik Çim Saha'da karşı karşıya geldi.

Stadın çevre düzenlemesi ve ilave tribün çalışmaları devam ettiği için 300 kişilik mevcut tribün yeterli gelmedi.

Taraftarların talebi üzerine Suluova Taşıyıcılar Kooperatifi'nden getirilen iki tır stadın yanına konuşlandırıldı.

Dorselere çıkan Suluova Sebatspor ile Tokat Belediye Plevnespor taraftarları, takımlarına destek verdi.

Suluova Sebatspor, sahasında Tokat Belediye Plevnespor ile 0 - 0 berabere kaldı.

Suluova Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Engin Günaydın, yaptığı açıklamada, takıma dorselerden oluşturdukları tribünlerle destek verdiklerini söyledi.

