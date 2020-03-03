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  4. "Triger kayışı" ile çırağını döven ustanın yargılandığı dava

"Triger kayışı" ile çırağını döven ustanın yargılandığı dava

KONYA HABERLERİ  | 03.03.2020 13:45 | Son Güncelleme

Sanığın suçlamaları kabullendiği iddia edilen ses kaydı mahkemeye sunuldu

Konya'daki bir oto bakım ve onarım servisinde, yanında çalıştırdığı 16 yaşındaki çırağını "triger kayışıyla" dövdüğü ileri sürülen oto bakım ustasının, suçunu itiraf ettiği ileri sürülen ses kaydı, sanığın yargılandığı mahkemeye verildi.

Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesinde, "çocuğa karşı eziyet" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Fatih Saka'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydının bulunduğu CD, mağdur çocuk M.A'nın avukatı Ali Mercan tarafından mahkeme dosyasına sunuldu.

Mercan, söz konusu ses kaydında, olayın ardından aileyle görüşen Saka'nın, suçunu kabul ettiğine dair ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Mahkeme, CD'yi, çözümlenmesi için bilirkişiye gönderdi.

- Olay

İddiaya göre, Karatay ilçesindeki Motorlu Taşıtlar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto bakım ve onarım servisinde çırak olarak çalışan M.A, 2019 yılı eylül ayının başında, dükkan sahibi Fatih Saka (34) tarafından otomobilin triger kayışıyla darbedilmişti.

M.A'nın vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve kızarıklık olduğunu gören aile, Saka'dan şikayetçi olmuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fatih Saka, "çocuğa karşı eziyet" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, ilk celsede tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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