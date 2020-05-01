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Trilye Sanat Evi projesi başladı

BURSA HABERLERİ  | 01.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Mudanya Belediyesi, tarih, kültür ve turizm kenti Tirilye’de hayata geçireceği “Sanat Evi” projesine başladı.

Mudanya Belediyesi, tarih, kültür ve turizm kenti Tirilye’de hayata geçireceği “Sanat Evi” projesine başladı. Kütüphane, okuma, dinlenme salonları ve sanatçı konuk odalarıyla projelendirilen Tirilye Sanat Evi, bu yıl içerisinde hizmet verecek.
Mudanya Belediyesi, Bursa’nın tarih, doğa ve turizm cenneti Tirilye’de Sanat Evi yapımı için çalışmalarını sürdürüyor. Mudanya Belediyesi’nin ek hizmet binası olarak kullanılan Tirilye’deki eski belediye binası, sanatçıları ev ortamında ağırlayabilmek için tasarlanıyor. Sanat Evi’nin dış cephesi, Tirilye’nin mimari dokusuna uygun şekilde projelendirildi. Proje kapsamında yapılan ihalenin ardından mevcut binanın restorasyonuna başlandı.
Sanat Evi’nde 70 metrekare büyüklüğünde kütüphane, 3 sanatçı konuk odası, 70 metrekare büyüklüğünde konuk okuma ve dinlenme salonu yer alacak.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kapımız, Tirilye’nin benzersiz doğası eşliğinde üretmek isteyen sanatçılara her zaman açık olacak. Bunun yanı sıra mahallemizdeki gençlerimize ve çocuklara hitap edecek bir kütüphaneyi de hayata geçirmiş olacağız. Mudanya, her bir köşesiyle kültürün, sanatın, eğitim ve bilimin tüm değerlerinin yaşandığı bir kent olacak” dedi.

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