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Tripolis'teki anıtsal çeşmenin yüzde 90'ı gün yüzüne çıkartıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.07.2020 14:47 | Son Güncelleme

Tripolis'teki anıtsal çeşmenin yüzde 90'ı gün yüzüne çıkartıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'nde milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen anıtsal çeşmede Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle yürütülen kazı çalışmasının yüzde 90'ı tamamlandı.

GEKA'dan yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Aydın, Denizli ve Muğla illerinin kalkınmasına yönelik faaliyetler yürüten ajansın, Tripolis Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümünün yürüttüğü kazı çalışmalarına destek vererek, anıtsal çeşmenin gün yüzüne çıkartılmasını sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve PAÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, şu bilgileri verdi:

"2018'de kent merkezinde 31 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde ve yaklaşık 15 metre yüksekliğinde anıtsal bir çeşme tespit ettik. Bu çeşmenin kazı projesini GEKA finanse etti. Bu destek sayesinde de halihazırda çeşmenin yüzde 90 oranında kazısını tamamladık. Bundan sonra artık ikinci etaba geçerek restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Çeşmenin yaklaşık 750 bloku sağlam olarak çıkartıldı ve tek tek ekibimiz tarafından çizimleri yapılan bu blokların restorasyon işleri tamamlandı. Böylece bu çeşmeyi ayağa kaldırmak için elimizde yeterli materyal oluştu. Proje, 2018 yılı Ocak ayında başladı ve bu yılın sonunda da tamamlayacağız."

- "Yapı, GEKA'nın desteğiyle ilgi odağı olacak"

Anadolu'da 2. yüzyıla tarihlenen çok az sayıda bu nitelikte ve büyüklükte çeşme bulunduğunu aktaran Duman, şunları kaydetti:

"Tripolis'in prestij yapılarından olan bu çeşmenin yapımında bölgedeki ve civar kentlerdeki farklı özellikte mermerlerin yanı sıra Mısır'dan Nil nehrinin kenarındaki Asvan şehrinden de kırmızı renkli granitler kullanılmış. Çok önemli anıtsal bir yapı olan çeşme hem Tripolis vatandaşlarının sıcak yaz günlerinde serinlemesini sağlayan hem de dışarıdan gelen ziyaretçileri etkileyen bir yapı. Dolayısıyla, antik dönemde bu kadar etkileyici olan bir yapının günümüzde de kazı ve restorasyon çalışmaları tamamladıktan sonra aynı etkisini sürdürmesini planlıyoruz. Yapı önümüzdeki yıllarda GEKA'nın desteğiyle ilgi odağı olacak."

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