YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Tritikalenin tohum merkezi Sivas'ta ekim alanı genişletildi

Tritikalenin tohum merkezi Sivas'ta ekim alanı genişletildi

25.06.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin: - "Bu yıl işletmemizde geçen yıla göre 5 bin dekar fazla alana tritikale tohumu ektik"

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta, buğday ve çavdarın melezinden elde edilen, kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikale tohumunun ekim alanı genişletildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sivas Ulaş Tarım İşletmesi, buğday ile arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği arazi koşullarında yüksek verim potansiyeline sahip, çoğunlukla hayvan beslenmesinde tercih edilen, yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit olan tritikale tohumuna ilgi nedeniyle ekim alanını artırdı.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, geçen yıl 12 bin dekar alanda ekimini yaptıkları ve 2 bin 400 ton rekolte elde ettikleri tritikale tohumunu bu yıl 17 bin dekara ektiklerini söyledi.

Kaba yem bitkisinde alternatif ürün olarak bilinen tritikaleye talebin her geçen yıl arttığını vurgulayan Keskin, "Bu yıl işletmemizde geçen yıla göre 5 bin dekar fazla alana tritikale tohumu ektik." dedi.

- "Tam bir hayvan yemidir"

Sivas'ın tritikale tohumu temini noktasında merkez olduğunu dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tritikale ekenlerin tohumunun yüzde 50'sini Ulaş Tarım İşletmeleri temin etmekte. İzmir'den Edirne'ye kadar hayvanı olan herkesin tritikaleyi ekmesi gerekir. Bilinçli olan çiftçilerimiz zaten bunu ekiyor. Tritikalenin proteini yüksek. Arpa ve buğdaya göre boyu yüksek. Bizim de sap ve samana ihtiyacımız olduğu için tam bir hayvan yemidir. Tohum üretim alanını artırma sebebimiz aşırı talep olmasından dolayı. Bu yıl talep çok olunca 17 bin dekar alana ekim yaptık."

Keskin, işletmede tritikale hasadının ağustosta yapıldığını, yağışların iyi olmasından dolayı 4 bin 250 ton rekolte beklediklerini belirterek, "Hasadımız 20 günde tamamlanır. Hasat başladıktan sonra eleme işlemi devam eder. Bayilerimizin taleplerine göre dağıtımı yapılır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdiSivas'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi
Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındıTekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı
AK Parti'li Demiröz'den "il sayısı" açıklaması:AK Parti'li Demiröz'den "il sayısı" açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
03:03
Sabah
04:58
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:11
Yatsı
21:57
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.