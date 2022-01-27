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Troit ameliyatında "izsiz cerrahi" yöntemiyle hastaların boynunda iz kalmıyor

27.01.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer: - "Uygun olan hastalarda boyuna kesi yapmadan ağız içinden girerek tiroit cerrahisini yapabiliyoruz" -"Kozmetik açıdan daha ön plana çıkan bir uygulama, hastaların boynunda iz kalmıyor, izsiz diye tabir ettiğimiz cerrahi modelidir"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, ağız içinden girilerek yapılan "izsiz tiroit cerrahisi"yle tiroit kanseri hastalarının boynunda oluşan kesi izlerinin önüne geçildiğini bildirdi.

Sezer, AA muhabirine "transoral endoskopik tiroit ameliyatının" görüntü eşliğinde kapalı cerrahi yöntemiyle yapılan endoskopik cerrahi ameliyatlarının en yeni kullanılan tekniklerden olduğunu söyledi.

Tiroit kanserinin tedavisi başarısının diğer kanserlerde olduğu gibi erken tanıdan geçtiğini belirten Sezer, "Tiroit nefes borumuzun önünde kelebek gibi duran bir organ. Herhangi bir nedenle doktora gidildiğinde yapılan boyun incelemesi ve görüntülemeyle bu organ üzerindeki nodüller tespit ediliyor. Biyopsi yapılmasının ardından kanser tanısını koyabiliyoruz." dedi.

Sezer, Türkiye'de tiroit kanseri tanı ve tedavisinde çok başarılı bilimsel çalışmalar yapıldığına vurgu yaptı.

Tiriot cerrahisinde genel olarak boyundan bir kesi yoluyla yapılan cerrahi yöntemin kullanıldığını anlatan Sezer, son yıllarda uygun olan hastalarda ağız içinden girerek ameliyatların yapılmaya başlandığını ifade etti.

İzsiz tiroit cerrahisinin Türkiye'de başarılı şekilde uygulandığını anlatan Sezer, "Endoskopik görüntüleme yöntemi sayesinde bu teknik sadece iz bırakmaksızın tiroide müdahale edebilmenin yanında, tiroit cerrahisi esnasında paratiroit bezleri ve ses teli sinirlerinin daha iyi görülmesini sağlayabildiği için, bu alanlara verilebilecek zararları da azaltabilmektedir." diye konuştu.

Kapalı ameliyat yöntemlerinin bilimsel gelişmeler ışığında yaygınlaştığını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ağız içinden girerek tiroit cerrahisi yapıyoruz. Son 3-4 yılda çok popüler olmaya başlayan bir yöntem. Her hastada maalesef yapamıyoruz. Uygun olan hastalarda ağız için tiroit cerrahisiyle boyunda iz kalmadan bu operasyonu başarıyla yapabiliyoruz. Kozmetik açıdan daha ön plan çıkan bir uygulama, hastaların boynunda iz kalmıyor, izsiz diye tabir ettiğimiz cerrahi modelidir. Uygun olan hastalarda boyuna kesi yapmadan ağız içinden girerek tiroit cerrahisini yapabiliyoruz."

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