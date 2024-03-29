Troya Müzesi'nin dijital dergisi "Troy Museum Journal" yayın hayatına başladı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün oluruyla müze yönetimince hazırlanan ve Dergi Park platformundan ulaşılabilen dijital dergide müzecilik, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, etnografya, sosyoloji, coğrafya, edebiyat tarihi, felsefe tarihi ve kültürel çalışmalara ait içerikler bulunuyor.

Dergiyle, bilimsel araştırma ölçütlerine ve etik kurallara uygun yazılmış makaleler, araştırma inceleme makaleleri, derleme yazıları gibi çalışmaların yayınlanması ve araştırmacılarla paylaşılması amaçlanıyor.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gazetecilere, derginin ilk sayısının 18 Mart'ta yayınlandığını söyledi.

Bir süre önce tanıtımını yaptıkları derginin yayın hayatına başlamasından duydukları mutluluğu dile getiren Gölcük, "Troy Museum Journal dergisi, Dergi Park'ta yer alan platformda bir müze adına çıkarılmış ilk ve tek dergi. Derginin ikinci sayısı eylül ayında yayınlanacak. Böylece yılda iki sayı olarak yayınlanacak. Şu anda TR dizininde dergi taranır ve ulaşılabilir durumda. Yakın sürede de uluslararası platformlarda taranmayı hedefliyoruz." dedi.

Gölcük, ilk sayısında 5 makaleyle yayın hayatına başlayan derginin, Troya'yı konu aldığını ifade etti.

Bu makalelerden birinin Troya Müzesi'ndeki Helenistik Dönem ağırlık koleksiyonunun ele alındığını bildiren Gölcük, "Bir başka makale de Lampsakoslu bir vatandaşa ait onurlandırma yazıtı ilk kez duyurulmuş oldu. Bir başka makalede Tevfikiye köyünde ilk defa ortaya çıkan Troya'daki kaynak mağarasının benzeri olan yapay su mağarası ilk defa tanıtılmış oldu. Böylece Troya Müzesi bir müze olmanın dışında bir enstitü gibi çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

Gölcük, yayın ekibiyle bundan sonraki sayılarda daha başarılı işler ortaya koymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.





