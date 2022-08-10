"Troya: Sanatın Her Hali" sergisi yarın Çanakkale'de açılacak

İSTANBUL (AA) - Minyatür, baskı ve seramik eserlerinin yer alacağı "Troya: Sanatın Her Hali" sergisi, yarın Troya Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Troya konseptli sergide, minyatür sanatçısı Göksel Sevim'in 22 yıllık birikimi izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı Sevim, yıllar önce Troya minyatürlerini yapmaya başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Troya'nın 9 kentini tek tek yapmak üzere çalışmalarıma başladım ve bu süreçte Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Manfred Osman Korfmann danışmanlığımı yapıyordu. Fakat ne yazık ki 5. kentin minyatürlerini tamamladığımda Korfmann hayatını kaybetti. Bu nedenle çalışmalarıma bir süre ara verdim. Troya efsanesinin öykülerini minyatürle anlatmak bende bir tutku haline dönüştü. Eserlerimin Troya Müzesi'nde sergilenecek olmasından dolayı çok mutluyum."

Troya efsanesinin öyküsünü geleneksel minyatür ve baskı sanatıyla ve seramik sanatıyla birleştiren sergi, 31 Ağustos'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

