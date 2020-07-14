TRT 2’den Köprü dizisine sansür iddiası! 'Seks yaptığımıza göre...'

TRT 2’de yayınlanan Köprü dizisinde geçen bir cümlenin sansürlendiği iddia edildi. Köprü adlı dizide geçen “Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz” cümlesinin “Birlikte uyuduğumuza göre…” diye değiştirildiğini sinema eleştirmeni Tunca Arslan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Arslan bu duruma şöyle tepki gösterdi:

"TRT2’nin ‘Bron/Broen'de ‘Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz' cümlesini ‘Birlikte uyuduğumuza göre…' diye değiştirmesi çok zekice! Bütün ‘sakıncalı sahnelerini’ kasap bıçaklarıyla doğradıkları diziyi neden satın alıp ekrana getirdikleri ise muamma."

