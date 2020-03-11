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TRT Akademi GAÜN’de

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.03.2020 17:26 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) işbirliği kapsamında düzenlenen “TRT Akademi Atölye Çalışmaları” etkinliğin açılışı Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Açılış konuşmasını yapan GAÜN İletişim Fakültesi Dekan Prof.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) işbirliği kapsamında düzenlenen “TRT Akademi Atölye Çalışmaları” etkinliğin açılışı Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını yapan GAÜN İletişim Fakültesi Dekan Prof. Dr. M. Emre Köksalan, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Türkiye radyo ve televizyon tarihinin en önemli kurumu olan TRT’nin burada kendi varlığını hissettirmesi ve öğrencilere bunu aktarıyor olması bizim için çok önemli. Türkiye’nin sosyopolitik hikâyesine bağlı olarak 1927 yılında başlayan bu hikâye 1964 yılında resmi olarak kurulması, 1968’de ilk televizyon yayınına başlamasıyla yeni bir boyuta ulaştı. 90’lı yıllardan sonra özel televizyonların ortaya çıkmasıyla beraber kan kaybı yaşadı. TRT, 2000’li yıllarda yeni yapılanmayla beraber tekrardan atağa kalktı. Özelikle 2010’lu yıllardan sonra toplumsal ve eğitim hayatına akademik bakış ile katkı vermesi ekstra değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.
TRT Akademi Editör Yardımcısı ve Eğitim sorumlusu Erhan Görgülüarslan ise, kurum olarak üniversitelerin İletişim Fakülteleri’nde eğitim gören öğrencilerin aldığı teorik derslerinin yanında, TRT’nin alanında uzman personeli tarafından uygulamalı eğimler vererek sektöre yönelik İletişim Fakültesi öğrencilerini hazırlamak olduğunu söyledi.
Erhan Görgülüarslan konuşmasının devamında, “Sektöre yönelik tecrübe paylaşımı yapıp kurumumuz olarak kültür varlığına bir hizmet sunmak üzere buraya geldik. Bunların yanı sıra bu yıl 6. gerçekleştireceğimiz ‘Geleceğin İletişimcileri Yarışması’ ile iletişim eğitimi alan öğrencilere projelerini hayata geçirmeleri için destek veriyoruz. Başka bir hedefimiz ise, iletişim fakülteleri ile kurumumuz arasında bir iletişim mekanizması oluşturarak daha kapsamlı ve iletişim alanında birlikte güzel işler yapıp sektöre çalışmaları takip etmek. Amacımız akademiyle medyayı bir araya getirerek kurum olarak bu ilişkide köprü olmak” ifadelerini kullandı
GAÜN Eğitim Fakültesi’nde üç gün sürecek olan eğitim programında İletişim Fakültesi öğrencileri; haber, sinema, kamera, ve diksiyon alanında, TRT çalışanlarıyla atölye çalışması yapacak.

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