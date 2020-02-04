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TRT Çocuk’un sevilen karakterileri Forum Erzurum’da çocuklarla buluştu

ERZURUM HABERLERİ  | 04.02.2020 11:06 | Son Güncelleme

Forum Erzurum’da çocuklarla buluşan ‘’Doru’’ ve “Pırıl” büyük ilgiyle karşılandı.Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, TRT Çocuk’un sevilen karakterleri Doru ve Pırıl’ın sahne şovlarına ev sahipliği yaptı.TRT Çocuk’un sevilen karakterleri Doru ve Pırıl maceralarıyla bu kez Forum Erzurum’da çocuklarla buluştu.

TRT Çocuk’un sevilen karakterileri Forum Erzurum’da çocuklarla buluştu

Forum Erzurum’da çocuklarla buluşan ‘’Doru’’ ve “Pırıl” büyük ilgiyle karşılandı.
Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, TRT Çocuk’un sevilen karakterleri Doru ve Pırıl’ın sahne şovlarına ev sahipliği yaptı.
TRT Çocuk’un sevilen karakterleri Doru ve Pırıl maceralarıyla bu kez Forum Erzurum’da çocuklarla buluştu. Gerçekleşen sahne şovlarıyla Doru ve Pırıl yeni maceraların izini sürmek için Forum Erzurum’da çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Sahne şovlarına ailesiyle katılan çocukların yanı sıra farklı ilçelerden gelen anaokulu çağındaki çocukların da katılımıyla yaklaşık 6 bin 500 kişilik izleyici karşısına çıkan TRT Çocuk’un sevimli kahramanları çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocuklarla önce oyunlar oynayan karakterler, sevilen şarkılar eşliğinde çocuklarla dans etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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