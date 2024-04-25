YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TRT İspanyolca yayın hayatına başlıyor

TRT İspanyolca yayın hayatına başlıyor

AA AA
25.04.2024 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT tarafından düzenlenen "TRT-İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi" kapsamında yarın TRT İspanyolca dijital haber platformunun tanıtımı yapılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, küresel medya faaliyetleriyle sınırları aşan kurum, uluslararası dijital haber platformlarına bir yenisini daha ekliyor.

Türkiye'nin sesini küresel çapta duyurmak amacıyla çalışmalarını sürdüren TRT, bugün Hilton Bosphorus İstanbul'da "TRT-İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi" düzenliyor.

Zirve kapsamında yarın, TRT İspanyolca dijital haber platformunun tanıtımı da yapılacak.

Zirveye, İspanya, Meksika, Kolombiya, Arjantin, Peru, Venezuela, Guatemala, Ekvator ve Bolivya'nın da aralarında bulunduğu İspanyolca konuşulan 18 ülkedeki medya kurumlarından 17 genel müdür, 21 gazeteci, 16 yönetici ve Türkiye'de öğrenim gören Latin Amerikalı ve İspanyol 40 öğrenci katılacak.

Zirvede gazetecilere yönelik "Uluslararası Gazetecilik" konulu çalıştay da düzenlenecek.

Tanıtımın ardından "Diziler Aracılığıyla Karşılıklı Anlayışın Güçlendirilmesi: Türkiye ve İspanyolca Konuşulan Ülkeler", "Kamu Hizmeti Yayıncılığı Bakış Açısından Türkiye-İspanyolca Konuşulan Ülkeler İlişkileri: Ortak Bir Vizyon ve Gelecekteki Muhtemel Zorluklar" ile "Küresel Haber Akışının Değişen Yüzü: Küresel Anlayış ve Eşitlik İçin İspanyolca Konuşulan Ülkelerin Sesini Duyurmak" konulu paneller gerçekleştirilecek.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı yolda yine kaza: 1 yaralıAynı yolda yine kaza: 1 yaralı
Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyorMersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Yıldırım’da ‘Dönüşüme cam, doğaya can’ projesi hayata geçtiYıldırım’da ‘Dönüşüme cam, doğaya can’ projesi hayata geçti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Nisan Cuma

İmsak
04:25
Sabah
06:02
Öğle
13:07
İkindi
16:55
Akşam
20:02
Yatsı
21:32
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.